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Замгенсека НАТО Джоанэ заявил, что у альянса нет ограничений для укрепления на восточном фланге

, 07:26 Источник: РИА "Новости"

Замгенсека НАТО Джоанэ заявил, что у альянса нет ограничений для укрепления на восточном фланге
флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в связи со спецоперацией РФ на Украине у Североатлантического альянса нет каких-либо ограничений для укрепления на восточном фланге.

Мирча Джоанэ выразил мнение, что Основополагающий акт Россия – НАТО не функционирует из-за действий российской стороны на Украине. Заместитель генсека альянса уточнил, что теперь у организации нет никаких ограничений, чтобы создать на восточном фланге прочную позицию.

Напомним, Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и Североатлантическим альянсом фиксирует обязательства сторон в области ключевых сфер, норм и механизмов взаимоотношений.

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