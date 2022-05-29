Глава минобороны Украины Резников попросил страны НАТО ускорить поставки вооружений Киеву

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29 мая 2022, 20:09 Источник: ТАСС

Министр обороны Украины Алексей Резников, Boris Roessler/globallook.com

Киеву срочно нужны бронетехника, противотанковое оружие, беспилотники и системы ПВО. Об этом заявил во время выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает в воскресенье пресс-служба сейма Литвы.

Министр подчеркнул, что перечисленное вооружение «нужно быстро, нужно сейчас».

Он также заявил о необходимости «ускорить процедуры прохождения решений до фазы приема».

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО продлится до 30 мая. Она должна была состояться в Киеве, но из-за ситуации в Украине ее перенесли в Вильнюс.

Ранее сообщалось, что 21 мая главы оборонных ведомств США и Украины провели телефонный разговор, главной темой которого стали потребности Киева в вооружениях.