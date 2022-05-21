Глава Пентагона Остин и министр обороны Украины Резников обсудили потребности Киева в оружии

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21 мая 2022, 21:03 Источник: ТАСС

Ллойд Остин и Алексей Резников на базе Рамштайн, Chad McNeeley/globallook.com

В субботу главы оборонных ведомств США и Украины провели телефонный разговор, главной темой которого стали потребности Киева в вооружениях. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, распространенном в субботу.

Как отмечается, беседа состоялась в рамках подготовки второго заседания координационной группы Запада по предоставлению Украине военной помощи. Оно пройдет 23 мая в режиме видеоконференции. Ожидается, что в ней примет участие более 40 стран. Первое заседание прошло в очном формате на базе Рамштайн в Германии 27 апреля.

«Министр обороны Ллойд Остин поговорил с украинским министром обороны Алексеем Резниковым, чтобы обсудить военные потребности Украины в преддверии встречи контактной группы по обороне Украины, которую США проведут 23 мая», - говорится в заявлении Кирби.

Ранее в субботу сообщалось, что президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву помощи в размере около 40 миллиардов долларов.