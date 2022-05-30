Лидер правящей партии Грузии Кобахидзе заявил, что оппозиция готовится в конце июня совершить госпереворот

Аргументы Недели → Политика 13+

30 мая 2022, 11:49 Источник: РИА "Новости"

протест в Грузии, Artur Widak/ZUMAPRESS.com

Глава правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в понедельник, 30 мая, заявил, что оппозиционное "Единое национальное движение" в конце июня планирует осуществить госпереворот.

Ираклий Кобахидзе заявил, что в соответствии с расчетами оппозиции Грузия, в отличие от Молдавии и Украины, не должна в конце июня получить статус кандидата на вступление в Европейский союз, что приведет к госперевороту со стороны "Нацдвижения" и их партнеров.

Глава "Грузинской мечты" выразил уверенность в том, что у ЕС нет никаких оснований отказать его стране в предоставлении статуса кандидата на членство в содружестве.