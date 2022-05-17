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17 мая 2022, 22:53 Источник: pravo.gov.ru

фото: pixabay.com

Россия открыла сухопутную границу с Грузией. Во вторник, 17 мая, на официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение, согласно которому для выезда в Грузию через наземные границы больше не нужны обоснования.

Ранее для пересечения наземной границы Российской Федерации с Грузией требовалось назвать цель поездки и доказать, что ей являются обучение, работа, лечение или другие веские причины.

Ограничения для Грузии и других стран были введены распоряжением правительства от 27 марта 2020 года № 763-р, которым из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 временно ограничивалось движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска.

В изменениях к документу поясняется, что для въезда в Грузию обоснования больше не нужны, также в ДНР и ЛНР. Ранее аналогичные ограничения отменили в отношении Абхазии, Южной Осетии, Монголии, Казахстана и Китая.