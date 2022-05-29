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Захарова посочувствовала премьеру Эстонии в связи с тем, что западные лидеры не прислушались к ее требованию «не звонить Путину»

, 22:18 Источник: Telegram

Захарова посочувствовала премьеру Эстонии в связи с тем, что западные лидеры не прислушались к ее требованию «не звонить Путину»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реплику премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая обратилась к лидерам европейских стран с призывом «не звонить Путину».

«У премьер-министра Эстонии Каи Каллас <...> неудача - все западные лидеры от рук отбились, звонят и звонят», - написала Захарова в воскресенье в своем телеграм-канале.

Она посоветовала Каллас поручить МИДу Эстонии вызвать послов Франции, Германии и Италии, лидеры которых недавно общались с президентом России по телефону, и «отчитать их как следует». 

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