Саммит Евросоюза в понедельник обсудит возможность конфискации замороженных российских активов

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29 мая 2022, 21:05 Источник: ТАСС

Флаги ЕС перед штаб-квартирой Еврокомиссии, Michael Kappeler/globallook.com

На саммите Евросоюза в Брюсселе, который пройдет 30-31 мая, будет осуждаться возможность конфискации замороженных российских активов, сообщил в воскресенье ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.

По словам источника, законодательство в странах Евросоюза разное, поэтому, с точки зрения права, в некоторых из них конфискация активов практически невозможна, зато в других «вполне реальна».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что с юридической точки зрения вопрос передачи Украине замороженных российских активов «совсем не прост». По ее словам, подобный шаг должен отвечать требованиям законодательства ФРГ.