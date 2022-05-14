Бербок признала, что передать Украине замороженные активы РФ «совсем не просто»

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14 мая 2022, 22:58 Источник: РИА Новости

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, Marcus Brandt/globallook.com

С юридической точки зрения вопрос передачи Украине замороженных российских активов не прост. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее слова приводит в субботу агентство dpa.

«Доступ к замороженным деньгам с юридической точки зрения <...>совсем не прост», - сказала она.

По ее словам, подобный шаг должен отвечать требованиям законодательства Германии. К тому же решение о передаче может принимать только Европейский суд.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к ФРГ и другим странам с просьбой принять законы, по которым можно было бы конфисковать замороженные российские активы. Советник президента Украины Олег Устенко заявлял, что Киев рассчитывает на получение $400 миллиардов из замороженных активов РФ.