Советник Зеленского Устенко заявил, что Киев рассчитывает на получение $400 миллиардов из замороженных активов РФ

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2 апреля 2022, 14:27 Источник: РИА "Новости"

Киев, imagebroker/Ferdinand Hollweck

Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил в субботу, 2 апреля, что власти страны рассчитывают получить 400 миллиардов долларов из замороженных российских активов.

По словам Олега Устенко, сумма, о которой идет речь, будет направлена в так называемый фонд восстановления Украины.

Советник украинского лидера уточнил, что Киев рассчитывает на получение 300 миллиардов долларов, которые заморожены "со стороны ЦБ РФ". Вторым источником, по его словам, являются замороженные активы ближайшего окружения президента Российской Федерации Владимира Путина – сумма может превышать 100 миллиардов долларов.