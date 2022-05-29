Песков подтвердил, что на понедельник запланирован телефонный разговор Путина и Эрдогана

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29 мая 2022, 15:59 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в понедельник президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планируют провести телефонный разговор.

Песков утвердительно ответил на вопрос корреспондента ТАСС, ожидаются ли контакты Путина и Эрдогана 30 мая.

В воскресенье турецкий президент сообщил о планах провести в понедельник телефонные переговоры с Путиным и Зеленским. Он признался, что Анкара мечтает о скорейшем достижении мирного урегулирования, но события вокруг Украины развиваются во «все более негативном ключе».

В последний раз Путин и Эрдоган говорили по телефону 28 апреля.