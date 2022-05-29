Песков подтвердил, что на понедельник запланирован телефонный разговор Путина и Эрдогана

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в понедельник президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планируют провести телефонный разговор.
Песков утвердительно ответил на вопрос корреспондента ТАСС, ожидаются ли контакты Путина и Эрдогана 30 мая.
В воскресенье турецкий президент сообщил о планах провести в понедельник телефонные переговоры с Путиным и Зеленским. Он признался, что Анкара мечтает о скорейшем достижении мирного урегулирования, но события вокруг Украины развиваются во «все более негативном ключе».
В последний раз Путин и Эрдоган говорили по телефону 28 апреля.