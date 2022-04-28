Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и в Донбассе

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28 апреля 2022, 16:26

Реджеп Тайип Эрдоган, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг обсудили ситуацию на Украине и в Донбассе. Пресс-служба Кремля и турецкая канцелярия привели информацию о телефонном разговоре Путина и Эрдогана.

Главы двух стран обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в Донбассе, в том числе с учётом итогов визита в Москву и переговоров Владимира Путина с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Эрдоган заявил, что Анкара готова выступить посредником на пути к миру. Президент Турции выразил желание как можно скорее установить прочный мир, наращивая импульс, набранный в ходе переговоров в Стамбуле.

Путин выразил признательность Эрдогану за содействие в реализации осуществлённого в аэропорту Анкары обмена россияна Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида.