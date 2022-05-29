Эрдоган заявил, что планирует 30 мая провести телефонные разговоры с Путиным и Зеленским

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29 мая 2022, 14:57

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Mustafa Kaya/XinHua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 29 мая, сообщил о своем желании провести в грядущий понедельник телефонные переговоры с главами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара мечтает о том, чтобы конфликт между РФ и Украиной завершился миром как можно скорее, однако события с каждым днем развиваются во "все более негативном ключе".

Турецкий лидер отметил, что 30 мая он проведет переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, в рамках которых он планирует призвать стороны использовать каналы дипломатии и диалога.