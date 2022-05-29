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Аргументы Недели Политика 13+

Эрдоган заявил, что планирует 30 мая провести телефонные разговоры с Путиным и Зеленским

, 14:57

Эрдоган заявил, что планирует 30 мая провести телефонные разговоры с Путиным и Зеленским
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Mustafa Kaya/XinHua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 29 мая, сообщил о своем желании провести в грядущий понедельник телефонные переговоры с главами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара мечтает о том, чтобы конфликт между РФ и Украиной завершился миром как можно скорее, однако события с каждым днем развиваются во "все более негативном ключе".

Турецкий лидер отметил, что 30 мая он проведет переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, в рамках которых он планирует призвать стороны использовать каналы дипломатии и диалога.

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Реджеп Эрдоган: США и силы коалиции продолжают поставлять вооружение террористическим организациям в Сирии

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган обвинил силы коалиции, особенно США, в поставках вооружения, снаряжения и боеприпасов террористическим организациям в Сирии и заявил о том, что Турция решительно настроена «искоренить терроризм» и для борьбы с терроризмом не намерена получать разрешение у кого-либо, включая США.

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