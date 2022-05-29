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Аргументы Недели Политика 13+

Путин и Вучич обсудили по телефону ситуацию на Украине и поставки российского газа Сербии

, 14:01 Источник: Кремль

Путин и Вучич обсудили по телефону ситуацию на Украине и поставки российского газа Сербии
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках телефонного разговора в воскресенье обсудил с сербским коллегой Александром Вучичем ситуацию на Украине, а также развитие событий вокруг Косова.

Согласно последней информации, Владимир Путин и Александр Вучич также затронули вопрос поставки газа. Политики условились, в частности, о том, что российская сторона будет бесперебойно поставлять топливо Сербии.

Лидеры двух стран подтвердили стремление укреплять стратегическое партнерство, основанное на традиционно тесных связях российского и сербского народов.

Александр Вучич после разговора с Владимиром Путиным заявил, что стоимость газа из России будет для Сербии "благоприятной".

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