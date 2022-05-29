ВКС России уничтожили крупный арсенал украинской армии в Кривом Роге

ВКС России ракетами большой дальности ликвидировали крупный арсенал украинской армии в Кривом Роге. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Согласно последней информации, крупный арсенал ВСУ был уничтожен на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге под Днепропетровском.
Также за минувшие сутки ВКС ликвидировали три украинских пункта управления, две артиллерийские батареи, 25 районов сосредоточения живой силы, комплекс ПВО "Оса-АКМ" у Николаевки, пять складов боеприпасов и радар обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславки под Харьковом.