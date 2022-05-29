Конашенков: российские военные сбили украинский Су-25 и ликвидировали более трехсот националистов

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29 мая 2022, 12:11 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили в воздухе украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Новогригоровка под Днепропетровском.

Игорь Конашенков также сообщил, что четыре украинских БПЛА были ликвидированы недалеко от населенных пунктов Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Миролюбовка Днепропетровской области, а также Нижняя Крынка ДНР.

В МО РФ уточнили, что российская авиация поразила два пункта управления ВСУ, а также 53 района скопления живой силы. Кроме того, были уничтожены более трехсот националистов и пятидесяти единиц техники.