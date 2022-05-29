Конашенков: российские военные сбили украинский Су-25 и ликвидировали более трехсот националистов

Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили в воздухе украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Новогригоровка под Днепропетровском.
Игорь Конашенков также сообщил, что четыре украинских БПЛА были ликвидированы недалеко от населенных пунктов Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Миролюбовка Днепропетровской области, а также Нижняя Крынка ДНР.
В МО РФ уточнили, что российская авиация поразила два пункта управления ВСУ, а также 53 района скопления живой силы. Кроме того, были уничтожены более трехсот националистов и пятидесяти единиц техники.