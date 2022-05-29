Бывший премьер-министр Японии Абэ выразил мнение, что к спецоперации РФ привела позиция Зеленского по НАТО и Донбассу

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29 мая 2022, 09:03 Источник: РИА "Новости"

бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, POOL/Keystone Press Agency

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ заявил в рамках беседы с журналистами, что действия президента Украины Владимира Зеленского стали причиной начала спецоперации РФ в бывшей советской республике.

Синдзо Абэ допустил, что военных действий можно было избежать, если бы Владимира Зеленского можно было заставить дать обещание, что Украина не будет вступать в Североатлантический альянс, а также, если бы он урегулировал конфликт на Донбассе.

По мнению бывшего японского премьера, оказать такого рода влияние на украинского лидера мог бы глава США Джо Байден, однако, Владимир Зеленский, вероятно, все равно бы отказался выполнить вышеуказанные условия.