Пушков выразил мнение, что отказом от переговоров с РФ Зеленский рискует потерять куда больше, чем Крым и Донбасс

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29 мая 2022, 08:30 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирных переговоров может привести к тому, что он потеряет куда больше, чем Крым и Донбасс.

Алексей Пушков отметил, что негативная реакция Владимира Зеленского на слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров с РФ говорит о непонимании президентом Украины перспектив Киева, если в ближайшие месяцы он не добьется урегулирования с Москвой.

По словам сенатора, "боевой задор" украинского политика выглядит не слишком уместным на фоне стабильного отступления войск его страны.