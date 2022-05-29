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СК РФ запросит у Министерства обороны данные о готовящейся киевским режимом провокации в Сумах

, 11:42 Источник: ТАСС

СК РФ запросит у Министерства обороны данные о готовящейся киевским режимом провокации в Сумах
машина СК РФ, Zamir Usmanov/globallook.com

Утром в воскресенье, 29 мая, стало известно, что Следственный комитет РФ запросит у Министерства обороны страны данные о готовящейся украинской провокации в Сумах для проведения расследования.

В пресс-службе СК сегодня подчеркнули, что в рамках расследования уголовных дел будут изучены данные Министерства обороны Российской Федерации о провокации в городе Сумы, которую в настоящий момент готовит киевский режим.

Целью вышеуказанной акции является обвинение российских военнослужащих в использовании химоружия, а также в неизбирательных ударах по мирным жителям.

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