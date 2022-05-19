Начальник НЦУО Мизинцев заявил, что Киев готовит в Сумской области провокацию с «блуждающими минометами»

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19 мая 2022, 22:00 Источник: РИА "Новости"

начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/Twitter.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевский режим готовит провокацию в Сумской области с использованием "блуждающих минометов".

Михаил Мизинцев заявил, что боевики националистических батальонов намерены обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из "блуждающих минометов", укрытых в частных домовладениях, чтобы вызвать ответный огонь по жилым домам, где будут находиться мирные жители.

Начальник НЦУО РФ подчеркнул, что данную циничную акцию киевский режим намерен использовать, чтобы обвинить российских военных якобы в нанесении избирательных ударов по гражданам, а также впоследствии осветить случившееся в украинских и западных СМИ.