Аргументы Недели → Политика 13+

29 мая 2022, 10:07 Источник: РИА "Новости"

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в воскресенье заявил, что население Одесской и Николаевской областей ждет освобождения от украинских националистов.

По словам Кирилла Стремоусова, мирное население Одесской и Николаевской областей связывается с властями Херсона и просит о помощи. Подчеркивается, что люди ждут, когда националисты уйдут с их территорий.

Напомним, накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что жители освобожденных территорий в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях ассоциируют свое будущее с Российской Федерацией.