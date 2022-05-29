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Старший полковник НОАК Бо: игнорирование НАТО требований России привело к спецоперации

, 09:49 Источник: РИА "Новости"

Старший полковник НОАК Бо: игнорирование НАТО требований России привело к спецоперации
флаг НАТО, Wu Wei/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Старший полковник Народно-освободительной армии Китая в отставке Чжоу Бо заявил, что причиной спецоперации России на Украине стала политика Североатлантического альянса по расширению на восток.

Чжоу Бо выразил уверенность в том, что конфликт на Украине возник из-за того, что НАТО проигнорировала предостережения властей Российской Федерации и продолжила расширение.

Офицер не исключил, что эскалация напряжения между странами способна привести к военному столкновению с применением ядерного оружия. По мнению Бо, Североатлантическому альянсу следует взять на себя обязательство отказаться от нанесения первого ядерного удара.

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