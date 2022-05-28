Елисейский дворец: Шольц и Макрон призвали Путина освободить украинских военнослужащих, вышедших с «Азовстали»

В ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц обратились к российскому президенту с требованием освободить военнопленных с «Азовстали», сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
Как говорится в сообщении, речь идет о сдавшихся в плен украинских военных, которые с 21 апреля были блокированы на территории комбината «Азовсталь».
«Президент Франции и федеральный канцлер Германии призвали освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих», - пишет агентство.
Как сообщалось ранее президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен пленных, сдавшихся на «Азовстали».