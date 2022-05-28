Елисейский дворец: Шольц и Макрон призвали Путина освободить украинских военнослужащих, вышедших с «Азовстали»

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28 мая 2022, 17:42 Источник: ТАСС

Панорама "Азовстали", Cover Images/Keystone Press Agency/globallook.com

В ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц обратились к российскому президенту с требованием освободить военнопленных с «Азовстали», сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Как говорится в сообщении, речь идет о сдавшихся в плен украинских военных, которые с 21 апреля были блокированы на территории комбината «Азовсталь».

«Президент Франции и федеральный канцлер Германии призвали освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих», - пишет агентство.

Как сообщалось ранее президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен пленных, сдавшихся на «Азовстали».