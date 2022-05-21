Владимир Зеленский рассчитывает на обмен боевиков, сдавшихся на «Азовстали»

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21 мая 2022, 12:03 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidency Press Office/ Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках разговора с представителями средств массовой информации в субботу, 23 мая, заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на заводе "Азовсталь" боевиков.

Владимир Зеленский заявил, что сдавшиеся в плен в Мариуполе получили от военных сигнал, что они могут выйти с территории "Азовстали" и сохранить свою жизнь.

По словам украинского лидера, дальше все зависит от того, какие обязательства взяли на себя Организация Объединенных Наций, МККК и Российская Федерация, когда обещали, что боевики будут в безопасности в период ожидания обмена в том или ином формате.