Джонсон заверил Зеленского, что Великобритания интенсивно работает над поиском решения проблемы экспорта украинского зерна

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28 мая 2022, 16:09 Источник: ТАСС

Премьер Великобритании Борис Джонсон, Tejas Sandhu/globallook.com

Правительство Великобритании ведет интенсивную работу с партнерами в разных странах, чтобы возобновить экспорт зерна из Украины. Об этом британский премьер Борис Джонсон рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора, сообщила в субботу канцелярия премьер-министра.

«[Джонсон] сообщил президенту Зеленскому о ведущейся интенсивной работе с международными партнерами, чтобы найти пути для возобновления экспорта зерна с Украины, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис», - говорится в сообщении канцелярии.

Джонсон также заверил Зеленского, что Соединенное Королевство совместно с партнерами по G7 продолжит работу в этом направлении, «настаивая на достижении срочного прогресса».

Как следует из сообщения канцелярии, главы государств пришли к единому мнению: необходимо добиваться, чтобы Россия «ослабила блокаду», и создавать «безопасные судоходные маршруты» для транспортировки зерна.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что экспорт из Украины зерна может в итоге привести к продовольственному кризису в самой Украине.