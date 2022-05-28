Володин считает, что Зеленский и Байден войдут в историю как «президенты, устроившие голодомор на планете»

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28 мая 2022, 15:24 Источник: Telegram

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, Russian State Duma Press Service/globallook.com

Действующие президенты США и Украины имеют шанс войти в историю как виновники голода на планете. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с ситуацией, связанной с экспортом зерна из Украины.

Как считает спикер, вывозить пшеницу, как на этом настаивают в США и Европе, нельзя: от этого могут пострадать сами украинцы.

«Сегодня на Украине ситуация непростая: многие ее области в полном объеме не провели весенне-полевые работы. Это может привести к дефициту продовольствия», - написал он.

К тому же, по мнению Володина, санкционная политика Запада, в частности запрет на поставки удобрений из России и Белоруссии, уже «привели к росту цен на зерно во всех государствах, в том числе европейских», что может спровоцировать голод во многих странах.

«Байден и Зеленский добьются своего — войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете», - резюмировал Володин.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил о необходимости прекращения огня и создания зеленого коридора для экспорта зерна из Украины и РФ.