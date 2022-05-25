Глава МИД Китая Ван И заявил о необходимости прекращения огня и создания зеленого коридора для экспорта зерна из Украины и РФ

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25 мая 2022, 08:11 Источник: "Интерфакс"

Главы МИД Китая и ФРГ Ван И и Анналена Бербок, Deng Hua/XinHua/globallook.com

Китай готов способствовать скорейшему решению проблемы экспорта российского и украинского зерна. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе разговора по видеосвязи со своей германской коллегой Анналеной Бербок.

Стороны обсуждали возникшую в связи с боевыми действиями в Украине проблему экспорта пшеницы, которая может привести к мировому продовольственному кризису.

Ван И заявил о необходимости срочного формирования «зеленого коридора» для вывоза зерна.

«В нынешней ситуации международное сообщество должно содействовать прекращению огня как можно скорее, чтобы обеспечить зеленый коридор для экспорта зерна из России и Украины», - сказал он, добавив, что Китай готов всячески этому способствовать.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Луиджи Ди Майо заявил о риске «продовольственной войны» из-за проблем с экспортом украинского зерна.