Министр иностранных дел Италии Ди Майо предрек начало «продовольственной войны» из-за проблем с экспортом украинского зерна

Если не решить вопрос транспортировки украинского зерна, миру грозит «продовольственная война с непредвиденными последствиями». Об этом заявил в интервью газете La Stampa глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
Опираясь на экспертные оценки, министр высказал мнение, что единственная возможность избежать дефицита зерновых в мире, - это создание безопасных коридоров для их транспортировки из Украины по морю. Если этого не сделать, то, по словам Ди Майо, «есть угроза не простого продовольственного кризиса, а настоящей продовольственной войны с непредвиденными последствиями».
Министр считает, что Россия также должна способствовать созданию такого коридора в Черном море.
По данным ООН, на долю России и Украины приходится треть мирового экспорта зерновых.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу.