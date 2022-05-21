Министр иностранных дел Италии Ди Майо предрек начало «продовольственной войны» из-за проблем с экспортом украинского зерна

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21 мая 2022, 15:29 Источник: РБК

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо IMAGO/globallook.com

Если не решить вопрос транспортировки украинского зерна, миру грозит «продовольственная война с непредвиденными последствиями». Об этом заявил в интервью газете La Stampa глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

Опираясь на экспертные оценки, министр высказал мнение, что единственная возможность избежать дефицита зерновых в мире, - это создание безопасных коридоров для их транспортировки из Украины по морю. Если этого не сделать, то, по словам Ди Майо, «есть угроза не простого продовольственного кризиса, а настоящей продовольственной войны с непредвиденными последствиями».

Министр считает, что Россия также должна способствовать созданию такого коридора в Черном море.

По данным ООН, на долю России и Украины приходится треть мирового экспорта зерновых.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу.