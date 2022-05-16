Боррель сообщил, что хранилища Украины забиты зерном, и ЕС поможет опустошить их , чтобы освободить место для нового урожая

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16 мая 2022, 22:33 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Европейский союз поможет Украине опустошить украинские хранилища зерна. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил о том, что Евросоюз должен помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу.

Боррель сообщил, что в настоящее время хранилища Украины забиты зерном. Как объяснил европейский дипломат, их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая.

В Европе готовятся к тому, чтобы вывезти это зерно, рассматриваются все пути, включая морской. Но проблема состоит в том, в том, что на Украине все заминировано.

Боррель подчеркнул, что ЕС делает сейчас все возможное для помощи экономике Украины.

Как отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, недостаток продовольствия быстро становится острой проблемой в мире, свою роль в ее решении должна сыграть группа "Большой двадцатки".