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Представитель МИД Захарова: Россия не блокирует иностранные суда

, 13:08 Источник: РИА Новости

Представитель МИД Захарова: Россия не блокирует иностранные суда
Мария Захарова, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Российские военные не блокировали иностранные суда, как утверждают официальные представители других государств, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова опровергла заявления иностранных представителей государств о блокировке российскими вооруженными силами «иностранных судов в акватории Чёрного и Азовского морей». Как только мариупольский порт стал подконтрольным российским силам, «были созданы условия для выхода судов».
Также представитель МИД добавила, что украинские власти отказываются сотрудничать с иностранными компаниями по обеспечению безопасного выхода заблокированных судов. Иностранные экипажи «фактически в заложниках» у ВСУ.  Россия же открывает два гуманитарных коридора ежедневно.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала сообщение о внесении бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в базу сайта "Миротворец".

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