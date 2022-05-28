Представитель МИД Захарова: Россия не блокирует иностранные суда

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Обозреватель The Spectator Грэй допустил, что республиканцы могут объявить Байдену импичмент в ближайшее время
Командовавший 36-й бригадой ВСУ полковник Баранюк: перед сдачей в плен в апреле в Мариуполе морпехи потеряли убитыми 102 человека
Военные России применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка»
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