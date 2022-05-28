Представитель МИД Захарова: Россия не блокирует иностранные суда

Российские военные не блокировали иностранные суда, как утверждают официальные представители других государств, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова опровергла заявления иностранных представителей государств о блокировке российскими вооруженными силами «иностранных судов в акватории Чёрного и Азовского морей». Как только мариупольский порт стал подконтрольным российским силам, «были созданы условия для выхода судов».

Также представитель МИД добавила, что украинские власти отказываются сотрудничать с иностранными компаниями по обеспечению безопасного выхода заблокированных судов. Иностранные экипажи «фактически в заложниках» у ВСУ. Россия же открывает два гуманитарных коридора ежедневно.