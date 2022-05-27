Захарова выразила мнение, что Киссинджер попал в базу данных «Миротворца» за «наличие интеллекта»

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27 мая 2022, 21:18 Источник: Telegram

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала сообщение о внесении бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в базу сайта "Миротворец".

Генри Киссинджер был внесен в базу украинского портала "Миротворец" якобы за "участие в информационной спецоперации России". Экс-дипломат ранее призвал Запад повлиять на официальный Киев для возобновления переговоров с РФ.

Мария Захарова предложила украинской стороне не мучиться с формулировкой и предложила в качестве описания причины включения бывшего госсекретаря США в вышеуказанный список одну короткую фразу: "За наличие интеллекта". Официальный представитель МИД России выразила мнение, что такого оригинального подарка на 99-летие Генри Киссинджеру никто бы не сделал.

Дипломат празднует 99-й день рождения 27 мая.