СК РФ возбудил уголовные дела после обстрелов российских территорий со стороны ВСУ

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27 мая 2022, 21:06 Источник: Telegram

машина СК РФ, Aleksander Polyakov/Global Look Press

В пятницу, 27 мая, в Следственном комитете Российской Федерации сообщили, что после обстрелов с украинской стороны сел Журавлевка и Воробжа, расположенных на территории РФ, были возбуждены уголовные дела.

Уточняется, что по фактам обстрелов населенных пунктов в Белгородской и Курской областях России были заведены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п.п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно данным следствия, 25 и 26 мая текущего года украинская сторона обстреляла из системы залпового огня село Журавлевка. 26 мая был осуществлен обстрел села Воробжа, вследствие чего погиб один человек.