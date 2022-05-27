СК РФ возбудил уголовные дела после обстрелов российских территорий со стороны ВСУ

В пятницу, 27 мая, в Следственном комитете Российской Федерации сообщили, что после обстрелов с украинской стороны сел Журавлевка и Воробжа, расположенных на территории РФ, были возбуждены уголовные дела.
Уточняется, что по фактам обстрелов населенных пунктов в Белгородской и Курской областях России были заведены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п.п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно данным следствия, 25 и 26 мая текущего года украинская сторона обстреляла из системы залпового огня село Журавлевка. 26 мая был осуществлен обстрел села Воробжа, вследствие чего погиб один человек.