Губернатор Курской области Старовойт сообщил об одном пострадавшем в результате обстрела окраины села Воробжа

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26 мая 2022, 14:26

губернатор Курской области Роман Старовойт, сайт администрации КО

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате обстрела окраины села Воробжа со стороны Украины утром в четверг, 26 мая, получили повреждения несколько домов и школа.

Согласно последней информации, российские военные отработали цели, однако врагу удалось нанести повреждения нескольким зданиям, среди которых школа.

Роман Старовойт сообщил, что пострадал один человек – школьный учитель, в сторону которого отлетели осколки стекла. Известно, что его состояние госпитализации не требует.