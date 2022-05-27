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Два человека погибли в результате удара «Точкой-У» со стороны ВСУ по поселку в ЛНР

, 20:02 Источник: РИА "Новости"

Два человека погибли в результате удара «Точкой-У» со стороны ВСУ по поселку в ЛНР
Боевик ВСУ, ATP/ globallookpress.com

Вечером в пятницу, 27 мая, стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по поселку Сватово, который расположен в Луганской Народной Республике.

В Генпрокуратуре ЛНР сообщили, что в результате удара по поселку "Точкой-У" погибли два человека, а еще восемь получили ранения. Представитель ведомства уточнил, что гибель людей наступила в результате падения осколков ракеты.

В соответствии с поручением Генерального прокурора Луганской Народной Республики работники ГП выехали на место происшествия для фиксации обстрела. 

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