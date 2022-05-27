Конашенков: уничтожены более 250-ти националистов, выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники

Аргументы Недели → Армия 13+

27 мая 2022, 16:18

Фото: Соцсети

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики нанесен удар по позициям 10-й отельной горной штурмовой бригады ВСУ. Поражены семь командно-наблюдательных пунктов и тринадцать районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Также, в районе Барвенково уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Кроме того, в районе Гусаровки Харьковской области уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ПВО. Об этом и других событиях специальной военной операции. рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Фронтовая и армейская авиация ВКС РФ атаковала 44 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов авиации уничтожены более 250-ти националистов, выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков, пять установок реактивной системы залпового огня «Град», десять орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля различного назначения.

Кроме того, в районе населенного пункта Спорное Донецкой Народной Республики и Барвенково Харьковской области уничтожены два склада боеприпасов.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбит один самолет МиГ-29 ВВС Украины над населенным пунктом Беляры Одесской области.

А также перехвачена одна украинская баллистическая ракета «Точка-У» в районе Сватово Луганской Народной Республики.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских огневых позиций.

В районе населенного пункта Завгороднее Харьковской области в результате обстрела понтонной роты сорвана очередная попытка наведения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотный летательный аппарат, 324 зенитных ракетных комплекса, 3281 танк и другие боевые бронированные машины, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3218 единиц специальной военной автомобильной техники.