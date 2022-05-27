Денис Пушилин: жители Мариуполя не хотят восстанавливать комбинат «Азовсталь» из соображений экологии

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27 мая 2022, 10:04 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Мариуполь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Жители города Мариуполя не хотят восстанавливать металлургический комбинат «Азовсталь» из экологических соображений. Об этом рассказал руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Жители Мариуполя не хотят восстанавливать завод "Азовсталь" из соображений экологии — именно он был основным загрязнителем и не позволял городу стать курортным, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Пушилин», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее в пятницу сообщалось, что Денис Пушилин заявил о планах восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя.