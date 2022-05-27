Вячеслав Володин: «Все попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились»

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27 мая 2022, 08:48

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Все попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Российскую Федерацию потерпели неудачу. Соответствующую точку зрения высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как отметил политик в своем Telegram-канале, последние голосования, состоявшиеся в ООН, демонстрируют, что страны, не поддерживающие Соединенные Штаты, представляют большую часть населения Земли.

Володин указал, в частности, на то, что в апреле, когда рассматривался вопрос о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН, против Москвы не стали голосовать 82 государства. В них в общей сложности проживают 5,93 млрд человек.

По словам спикера, «большинство населения планеты на нашей стороне».

«Все попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились», — написал Вячеслав Володин.

Ранее сегодня сообщалось, что в распоряжении телеканала CNN оказалась информация, согласно которой США намерены на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине.