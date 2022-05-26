Путин заявил, что стремящиеся навредить РФ санкциями страны наносят ущерб сами себе

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в четверг, 26 мая, заявил, что государства, которые стремятся навредить РФ введением санкций, в действительности наносят ущерб сами себе.
По словам российского лидера, из-за введенных со стороны Запада рестрикций Россия "становится в чем-то сильнее".
Владимир Путин в рамках выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума также подчеркнул, что санкции отражаются на всех государствах. По словам президента РФ, в развитых экономиках такой инфляции не было последние четыре десятка лет. Политик отметил, что в странах Запада растет уровень безработицы, рвутся цепочки, а глобальные кризисы усиливаются.