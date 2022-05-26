Минфин США планирует найти и устранить лазейки в законодательстве, позволяющие обходить антироссийские санкции

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки планирует изучить лазейки в американском законодательстве, якобы позволяющие гражданам России обходить санкции через инвестиционных советников и фонды.
Заместитель министра финансов США Брайан Е. Нельсон, который курирует в стране финансовую разведку, а также борьбу с финансированием терроризма, подчеркнул, что соответствующие лазейки в американском законодательстве будут найдены и устранены.
Подчеркивается, что данный шаг необходим для того, чтобы лишить недобросовестных инвесторов возможности использовать фонды и рекомендации инвестиционных советников в целях отмывания денег.