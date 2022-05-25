В Минфин США дали разрешение своим гражданам платить налоги и пошлины в России до конца сентября 2022 года

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25 мая 2022, 22:43 Источник: Свободная Пресса

Минфин США/ сайт Сената

Министерство финансов Соединённых Штатов Америки запустило в действие генеральную лицензию, позволяющую физлицам и юрлицам из США платить налоги и пошлины в России до 30 сентября. Об этом в среду, 25 мая, пишет «Свободная Пресса».

Журналисты уточнили, ссылаясь на документ, что граждане США, как физические, так и юридические лица, могут «платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрацию или сертификаты», если это требуется для их работы на территории РФ.

Отметим, ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в соцсетях отметил, что Москва будет платить внешний долг в рублях, если не вернёт доступ к своим заблокированным валютным резервам.