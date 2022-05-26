Песков заявил, что Москва ждет от Киева принятия озвученных РФ требований

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26 мая 2022, 13:11 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил днем в четверг, 26 мая, что Москва ждет от Киева принятия озвученных РФ требований, а также осознания реальной ситуации.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, каких уступок ждет Москва от Киева, подчеркнул, что российская сторона хочет, чтобы украинские власти приняли требования РФ, а также осознали ситуацию, которая сложилась к настоящему моменту.

"Это не территориальные уступки", – подчеркнул сегодня пресс-секретарь Владимира Путина.