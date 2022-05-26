Песков заявил, что Москва ждет от Киева принятия озвученных РФ требований

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил днем в четверг, 26 мая, что Москва ждет от Киева принятия озвученных РФ требований, а также осознания реальной ситуации.
Дмитрий Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, каких уступок ждет Москва от Киева, подчеркнул, что российская сторона хочет, чтобы украинские власти приняли требования РФ, а также осознали ситуацию, которая сложилась к настоящему моменту.
"Это не территориальные уступки", – подчеркнул сегодня пресс-секретарь Владимира Путина.