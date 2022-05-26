Представитель Запорожской ВГА Рогов: Украина до спецоперации РФ готовила ракетные удары по Белгороду, Брянску и Симферополю

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26 мая 2022, 11:14 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Украина до специальной операции России готовила ракетные удары по Белгороду, Брянску и Симферополю. С соответствующим утверждением выступил Владимир Рогов, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области.

«Киевские власти до российской спецоперации готовили ракетные удары по 4 крупным российским городам — Белгороду, Брянску, Ростову-на-Дону и Симферополю, заявил РИА Новости представитель администрации Запорожской области Рогов со ссылкой на "достоверные данные из окружения Зеленского"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, глава ДНР Денис Пушилин отметил, что жители освобожденных территорий в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях ассоциируют свое будущее с РФ.