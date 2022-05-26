Представитель Запорожской ВГА Рогов заявил, что Украина навсегда утратила выход к Азовскому морю

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26 мая 2022, 07:11 Источник: РИА "Новости"

море, pixabay.com

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина навсегда утратила выход к Азовскому морю, поскольку Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль Киева.

Владимир Рогов выразил уверенность в том, что Азовское море для Украины потеряно навсегда. По его словам, порты, которые находятся в Запорожской и Херсонской областях, больше никогда не станут украинскими.

Представитель ВГА Запорожской области также заметил, что после воссоединения вышеуказанных регионов с РФ Азовское море станет внутренним морем Российской Федерации, как это было раньше.