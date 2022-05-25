Путин: «Наш ключевой и неизменный приоритет — это рост благосостояния и качества жизни граждан»

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25 мая 2022, 22:07

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

На прошедшем сегодня, 25 мая, заседании президиума Госсовета по социальным вопросам президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что ключевой целью для российских властей является благосостояние граждан.

Путин считает, что все ветви власти обязаны смотреть в будущее и выстраивать свою работу так, чтобы учитывать обозначенные приоритеты. «А наш ключевой и неизменный приоритет — это рост благосостояния и качества жизни граждан», − заострил внимание на приоритете глава государства.

Ранее сегодня Владимир Путин заявил, что инфляция по итогам 2022 года не превысит 15%.