Президент РФ: в декабре инфляция не превысит 15%

На заседании президиума Госсовета по социальным вопросам президент России Владимир Путин заявил, что на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам выразил уверенность в том, что инфляция по итогам 2022 года не превысит 15%.
Российский лидер уточнил, что в экспертном сообществе отмечают замедление роста инфляции в стране. «По итогам 2022 года мы исходим из этого, (она) не превысит 15%», — сказал Путин.
Ранее на том же заседании глава государства предложил увеличить на 10% размер пенсии неработающим пенсионерам с 1 июня.