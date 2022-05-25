Президент РФ: в декабре инфляция не превысит 15%

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25 мая 2022, 19:30

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

На заседании президиума Госсовета по социальным вопросам президент России Владимир Путин заявил, что на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам выразил уверенность в том, что инфляция по итогам 2022 года не превысит 15%.

Российский лидер уточнил, что в экспертном сообществе отмечают замедление роста инфляции в стране. «По итогам 2022 года мы исходим из этого, (она) не превысит 15%», — сказал Путин.

Ранее на том же заседании глава государства предложил увеличить на 10% размер пенсии неработающим пенсионерам с 1 июня.