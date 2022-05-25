Путин: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров

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25 мая 2022, 18:48

Удостоверение пенсионера, Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

Президент России Владимир Путин провёл в среду, 25 мая, заседание президиума Госсовета по социальным вопросам. Глава государства предложил увеличить на 10% размер пенсии неработающим пенсионерам с 1 июня.

«Мы с правительством долго на этот счёт дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учётом нашего законодательства»,− приводит слова президента ТАСС.

На днях помощник президента России Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», не исключил принятия решений по индексации соцвыплат на следующей неделе.

Ранее сегодня стало известно, что продолжающееся усиление рубля находится под пристальным вниманием правительства, эта тема постоянно обсуждается на совещаниях у президента, заявил в ходе пресс-колла официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.