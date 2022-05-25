Песков рассказал, что тема «сильного рубля» находится в зоне особого внимания правительства

Продолжающееся усиление рубля находится под пристальным вниманием правительства, эта тема постоянно обсуждается на совещаниях у президента, заявил в среду в ходе пресс-колла официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам. Вы знаете, что фактически еженедельно президент Путин их проводит», - сказал он.
Песков отметил, что усиление российской валюты - повод для особого внимания властей.
«Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается», - заверил он журналистов.
12 мая президент РФ Владимир Путин заявлял, что в текущем году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.