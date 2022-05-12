Путин: курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира

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12 мая 2022, 14:24 Источник: РИА "Новости"

рубль, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам в четверг, 12 мая, заявил, что в текущем году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.

Владимир Путин, говоря о том, как РФ справляется с санкциями, которые вводятся Западом, подчеркнул, что курс рубля укрепляется и показывает лучшую динамику среди всех национальных валют планеты.

Ранее сегодня издание The Wall Street Journal сообщило, что из-за санкций против РФ цены на энергоносители будут очень высокими, поэтому надежда Европы только на то, что в этом году граждане смогут отправиться на пляжный отдых.