Президент РФ Путин побывал в столичном госпитале у раненых бойцов-участников СВО в Донбассе и на Украине

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25 мая 2022, 18:09

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 25 мая, приехал в московский госпиталь, чтобы навестить бойцов, которые получили ранения в ходе боёв спецоперации по демилитаризации Украины и защите республик Донбасса. Информацию сообщает Интерфакс.

Российского лидера сопровождал министр обороны России Сергей Шойгу. Пресс-секретарь главы государства Дмитрия Пескова ранее сообщал, что, Путин в госпитале также пообщается с военными.

Ранее стало известно, что на правом фланге Донбасской дуги российские войска и армия ДНР продолжают развивать успех. Северодонецко-Лисичанская группировка уже находится на грани полного окружения. Под Харьковом подразделения ВС РФ перешли в контрнаступление и отвоёвывают ранее потерянные позиции. На Светлодарском и Авдеевском направлениях войска РФ и войска ДНР продвигаются вперёд.

Также Народная милиция ЛНР заявила о практически полном окружении города Северодонецка.