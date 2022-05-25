Под Харьковом ВС РФ погнали врага на запад, а Северодонецко-лисичанская группировка ВСУ практически находится в окружении

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25 мая 2022, 16:36 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

На правом фланге Донбасской дуги российские войска и ополчение Донбасса продолжают развивать успех. Северодонецко-лисичанская группировка уже находится на грани полного окружения. Под Харьковом силы ВС РФ перешли в контрнаступление и отвоёвывают ранее потерянные позиции. На Светлодарском и Авдеевском направлениях войска РФ и ополчение Донбасса продвигаются вперёд.

Поступила информация об освобождении от формирований ВСУ населённого пункта Белогоровка, который расположен на трассе Артемовск (Бахмут)-Лисичанск, являющейся операционной линией крупной украинской войсковой группировки.

Кроме Белогоровки под контролем ВС РФ находится соседнее с ней село Нагорное. Также ВС РФ и ЛНР овладели Тошковкой, что создаёт угрозу окружения для подразделений 24-й ОМБр и 115-й БрТО, засевших в населённых пунктах Камышеваха, Горское и Золотое. Западнее этого укрепрайона идут бои за Врубовку и Васильевку. В Нырково и Берестовом противник перебросил подкрепление: живую силу и технику. В Соледаре и Артёмовске идёт сосредоточение резервов ВСУ, в Часов-Яре неприятель развернул свою артиллерию, с воздуха украинские силы поддерживают немногочисленные вертолёты ВВСУ.

Для снабжения северодонецко-лисичанской группировки ВСУ осталась одна дорога – пролегающая через Северск, но и она находится под огневым воздействием россиян и луганчан. Как снабжение украинских войск, так и отвод их из Северодонецка и Лисичанска по данной трассе выглядят проблематичными. С её полным перекрытием можно будет говорить об образовании нового котла, в котором окажутся формирования националистических батальонов «Айдар» и «Донбасс» (запрещены в России), подразделения: 79-й ОАМБ, 24-й ОМБр, 115 БрТО, 128-й ОМБр, 58-й ОМПБр, 115-й БрТО. На южных подступах к Лисичанску пока ещё держатся недобитки из 17-й танковой, 118-й мотопехотной и 24-й моторизованной бригад. Численность этой группировки может составлять до 14 тыс. – 16 тыс. штыков.

Бои идут на окраинах Северодонецка, на подступах к Лисичанску с севера и юга. На линии Яковлевка – Белогоровка – Нагорное позиции занимают подразделения 14-й ОМБр и остатки 81-ой ОДШБр, сейчас они несут большие потери и отходят с боем в направлении Лисичанска. В Лимане, где большая часть города уже в руках союзных сил, так же идут уличные бои.

Вчера поступило сообщение о том, что в данном н/п 500 украинских бойцов сложили оружие. Предположительно, ещё столько же боевиков продолжают оказывать сопротивление несмотря на то, что их положение практически безнадёжно. Они прижаты к реке, переправу через которую их товарищи по оружию уничтожили накануне. Артиллерия ВСУ ведёт ответный огонь с позиций, расположенных в районе Райгородка у меловых гор. В этом районе надёжно работает система ПВОВС РФ.

Недалеко от Краматорска был сбит украинский фронтовой истребитель МиГ-29.

Юго-западнее Попасной ВС РФ и ополчение Донбасса захватили населённые пункты: Возрождение, Роты, Криничное, Воздвиженка, Мироновка, Луганское, Светлодарск и Пилипчатино.

В районе Харькова российские войска наконец перешли в контрнаступление, которое поддерживается ствольной и реактивной артиллерией, а также атаками штурмовой авиации с воздуха. Противник дрогнул и начал отход. Терновое отбито в окрестностях Харькова и в самом городе звучат взрывы. Под плотным огнём российской артиллерии оказались формирования ВСУ, засевшие в Циркунах. Крупный железнодорожный узел Мерефа, расположенный западнее Харькова практически уничтожен.

В центре Донбасской дуги также идут ожесточённые бои. Командование НМ ДНР завило, что не будет штурмовать Авдеевку, а возьмёт её в кольцо, поскольку расположенный в ней коксохимический комбинат при разрушении станет причиной серьёзной экологической катастрофы. Руководство ДНР планирует взять врага измором или уговорить сдаться в плен на приемлемых условиях. По сведениям, требующим уточнения, в районе Авдеевки и к югу от неё могут находиться 46-я ОДШБр, 54-яи 56-я механизированные бригады, подразделения НГУ, националистический батальон «Донбасс-2» (запрещён в России) и 101-я, 102-я, 130-я бригады территориальной обороны.

Далее на юг и запад, на участке фронта от Марьинки и Песок до левого берега Днепра наблюдается относительное затишье. На правом берегу Днепра от Нововоронцовки и до Александровки (берег Чёрного моря) по всей линии фронта продолжается артиллерийская перестрелка. От которой ВСУ несут значительный урон, особенно в Николаеве и Первомайском.