МИД РФ: совершившие преступления украинские боевики будут наказаны

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25 мая 2022, 17:27

МИД РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Будущий трибунал над украинскими боевиками из подвалов «Азовстали» и не только непременно вынесет суровый приговор тем, кто совершил военные преступления. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат уже рассказывала на брифинге, что власти ДНР формируют на территории республики международный трибунал для суда над экстремистами, которых недавно взяли в плен из подвалов мариупольской «Азовстали».

«Что касается ответственности, то, безусловно, все, кто совершал военные преступления, понесут заслуженное наказание», − подчёркивает Захарова, отметив, что сейчас прорабатывается устав будущего трибунала.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что основная задача — чтобы трибунал был прозрачным и прошёл с максимальной оглаской, «чтобы как можно больше людей узнали о тех преступлениях неонацистов, которые в принципе недопустимы».

Ранее сегодня сообщалось, что бесконтрольные поставки государствами, входящими в Североатлантический альянс, вооружений киевской стороне способствуют уничтожению Украины. Соответствующую точку зрения высказала Мария Захарова, спикер российского министерства иностранных дел.